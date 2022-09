Bollore : Vincent Bolloré détient plus de 2/3 du capital

(CercleFinance.com) - Vincent Bolloré a déclaré avoir franchi directement et indirectement en hausse, le 26 août 2022, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 2/3 du capital de la société Bolloré, et détenir directement et indirectement 1 967 544 214 actions Bolloré représentant 3 832 365 975 droits de vote en AGO et 3 830 150 433 droits de vote en AGE, soit 66,69% du capital, 76,55% des droits de vote en AGO et 76,51% des droits de vote en AGE de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Bolloré sur le marché.



