Bollore : Résultat net part du Groupe de 3 400 ME en 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 20 677 millions d'euros sur l'exercice 2022 en croissance de 20 % à périmètre et taux de change constants.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (3) s'établit à 1 502 millions d'euros en hausse de 47 % à périmètre et taux de change constants. Il a été porté par les performances des secteurs Transport et Logistique (578 millions d'euros, +84 %) et Communication (1 086 millions d'euros, +20 %).



Le résultat net part du Groupe ressort à 3 400 millions d'euros contre 6 062 millions d'euros en 2021.



La trésorerie nette est de 1 207 millions d'euros au 31 décembre 2022, à comparer à un endettement net de 3 428 millions d'euros au 31 décembre 2021, suite principalement à la cession de Bolloré Africa Logistics.



Il sera proposé à l'Assemblée générale de distribuer un dividende de 0,06 euro par action (dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2022), identique à celui versé au titre de 2021.



