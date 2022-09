Boiron : Les ventes de nouveaux produits Boiron, notamment homéopathiques, s'envolent

(BFM Bourse) - Boiron renoue avec les bénéfices à l'issue de son premier semestre. Le laboratoire rhodanien récolte les fruits de sa diversification avec le lancement de nouveaux produits. Pour l'année en cours, Boiron anticipe une hausse du chiffre d'affaires sur l'ensemble des zones géographiques ainsi qu'une évolution significative de la rentabilité.

Bien engagé depuis plusieurs mois, le redressement de Boiron se confirme. Les efforts du laboratoire pour réduire sa dépendance aux soins homéopathiques, segment de marché qui avait fait la réputation du groupe rhodanien, portent leurs fruits depuis plusieurs trimestres.

La dernière publication du laboratoire témoigne une nouvelle fois d'une amélioration de la marche des affaires du groupe après un très bon début d'année 2022. La société a ainsi réalisé sur les six premiers mois de l'exercice un chiffre d'affaires cumulé de 256,76 millions d'euros, en hausse de 35,2% et 32% à taux de changes constants. La hausse des ventes se répartit de façon sensiblement égale entre les spécialités homéopathiques historiques et les nouveaux produits, ajoute le laboratoire rhodanien.

Boiron précise que la progression des ventes observées sur le premier semestre concernent toutes les zones géographiques où le groupe opère. En France, les revenus se sont appréciés de 25,2% quand ils bondissent de 47,6% à l'international.

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le déremboursement des soins homéopathiques en France en 2021, le laboratoire avait été contraint de changer de stratégie avec le lancement de nouveaux produits.

Le laboratoire a mis l'accent sur l'innovation avec le lancement de compléments alimentaires, de dispositifs de diagnostic in vitro, de cosmétiques ou des produits de phytothérapie. De nouveaux médicaments homéopathiques ont également enrichi la gamme de Boiron, le laboratoire a sorti au premier trimestre d'un nouveau médicament homéopathique visant les symptômes de la varicelle, Varésol.

Les revenus issus de la vente des ces nouveaux produits ont ainsi nettement progressé pour s'élever à 47 millions d'euros, contre 15 millions d'euros sur le premier semestre 2021, soit une hausse vertigineuse de 190% sur un an.

Boiron renoue avec les bénéfices

La progression de l'activité de Boiron permet au résultat opérationnel de revenir en territoire positif à l'issue du semestre écoulé. D'une perte opérationnelle de 11,04 millions d'euros au premier semestre 2021, le groupe rhodanien dégage un bénéfice opérationnel de près de 20 millions d'euros au 30 juin 2022. Le groupe renoue également avec les bénéfices, le résultat net part du groupe ressort à 12,52 millions d'euros contre une perte nette part du groupe de 9,51 millions d'euros l'an dernier à pareille époque.

Le groupe, qui table sur une croissance de son chiffre d'affaires en 2022 et une évolution "significative de la rentabilité" (sans donner plus de détails), reste néanmoins vigilant à l'évolution de la crise sanitaire mondiale. Boiron dit également mettre "tout en œuvre" pour assurer la disponibilité de ses médicaments et de l'ensemble de sa gamme de produits dans un contexte d'inflation soutenue et de tensions sur certains approvisionnements en énergie et en matières premières.

Si Boiron perd 2,3% après cette publication vers 14h30, ce repli n'entame pas la dynamique haussière observée sur le dossier depuis le début de l'année. La diversification opérée par Boiron après le déremboursement de l'homéopathie en France est appréciée, le titre du laboratoire gagne près de 30% depuis le 1er janvier.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse