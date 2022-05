Boiron : Après le déclin de l'homéopathie, la diversification de Boiron permet un fort rebond des ventes

(BFM Bourse) - Depuis le début de l'année, Boiron retrouve la santé en Bourse. Le titre du spécialiste de l’homéopathie avait connu une année 2021 difficile, plombé par la nouvelle loi sur le non-remboursement des soins homéopathiques, segment de marché qui avait fait la réputation du groupe rhodanien.

L'année écoulée n'a pas été de tout repos pour Boiron. Entre les évolutions réglementaires sur l'homéopathie en France et la très forte baisse conjoncturelle du marché des pathologies hivernales, les revenus du groupe avaient chuté de 11,4% en 2021 par rapport à 2020 pour atteindre 455,2 millions d'euros.

Le laboratoire a été contraint de changer de stratégie depuis 2021 avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le déremboursement des soins homéopathiques en France. Mais les efforts de Boiron pour réduire sa dépendance aux soins homéopathiques ont commencé à être visibles dès la deuxième partie de l'exercice écoulé. Le laboratoire a rapidement redressé la barre, renouant avec la croissance dès le 2e trimestre 2021 grâce au lancement de nouveaux produits et à une réduction drastique de ses coûts (12 de ses 27 établissements de préparation-distribution ont fermé au premier semestre).

Une forte augmentation des ventes en début d'année

Le dernier point d'activité trimestriel, publié le 21 avril dernier, a ainsi dévoilé une forte augmentation du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022. La société a réalisé sur les trois premiers mois de l'exercice un chiffre d'affaires de 145,78 millions d'euros, en hausse sur un an de 59,9% et de 58% à changes constants. Cette croissance a effacé la contreperformance du 1er trimestre 2021. Boiron avait alors accusé une chute de 41,8% des ventes sur la période, le groupe ayant pâti de la fin du remboursement de l’homéopathie.

Si les ventes de médicaments homéopathiques à nom commun (NHC) restent orientées à la baisse (-2,8% à taux constant à 45,52 millions d'euros), le repli est beaucoup moins marqué qu'au premier trimestre 2021 (-24,9% par rapport au premier trimestre 2020).

Les ventes de spécialité, qui ont dépassé les ventes de produits homéopathiques depuis 2019, ont pour leur part cru de 70,2% au premier trimestre 2022 à 67,10 millions d'euros. La mise sur le marché de nouveaux produits, incluant la commercialisation d'autotests antigéniques de diagnostic rapide du Sars-Cov2 par prélèvement nasal, ont soutenu les ventes de cette activité. Le laboratoire a mis l'accent sur l'innovation avec le lancement sur ce premier trimestre d'un nouveau médicament homéopathique visant les symptômes de la varicelle, Varésol.

Envolée des ventes de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires

Les autres produits de santé, regroupant tous les produits non homéopathiques comme les dispositifs médicaux ou les compléments alimentaires, ont connu une envolée (+515%) des ventes à 33,16 millions d'euros.

Cette croissance est aussi valable "sur l'ensemble des zones géographiques" où le groupe est présent. La France, marché historique de Boiron, a généré un chiffre d'affaires en hausse de 49,6% à 77,06 millions d'euros. L'Europe affiche une nette croissance de ses revenus de 72% et les Etats-Unis de près de 64% sur la période. Le groupe, qui table sur une croissance de son chiffre d'affaires en 2022 (sans donner plus de détails), reste néanmoins vigilant à l'évolution du conflit ukrainien.

Le dynamisme affiché par Boiron sur les trois premiers mois de l'année surprend agréablement le marché, et permet au titre du laboratoire de gagner près de 14% depuis le 22 avril. La performance de l'action du spécialiste français de l'homéopathie est ainsi peu corrélée avec le marché avec une progression de 22,52% depuis le 1er janvier (contre -11% pour le CAC 40 par exemple).

Sabrina Sadgui

