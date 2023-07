Boiron : La famille Boiron veut retirer son laboratoire pharmaceutique de la Bourse

(BFM Bourse) - Le concert familial va lancer une offre publique d'achat simplifié sur l'intégralité du capital, valorisant l'action à 50 euros par titre. Mais ce montant intègre un dividende exceptionnel de plus de 10 euros.

Avec la faible liquidité sur les petites et moyennes capitalisations, les actionnaires de contrôle décident ces dernières semaines de sortir de la cote leurs entreprises. Après le semencier Vilmorin, le groupe de technologies Keyrus ou encore le spécialiste de la robotique Balyo, c'est au tour du laboratoire pharmaceutique Boiron de connaître pareil sort.

La famille Boiron qui détient 69,9% du capital et 78,3% des droits de vote s'est alliée à la société d'investissement spécialisée dans la santé EW Healthcare partners en vue de déposer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur la totalité du capital de Boiron. Avec l'intention de retirer de la cote l'entreprise si les conditions sont réunies. Il faut pour cela que l'initiateur de l'OPAS réunisse plus de 90% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre publique.

La famille Boiron va transférer l'intégralité de ses actions à une société appelée Boiron Développement et dans laquelle EW Healthcare prendra une participation minoritaire. C'est cette société Boiron Développement, constituée pour l'opération, qui initiera l'OPAS.

Une prime de 36% par rapport au dernier cours coté

Cette opération valorise l'action Boiron à 50 euros indique le communiqué de la société. L'OPAS "se ferait au prix de 39,64 euros par action Boiron déduction faite d'un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action Boiron", précise le communiqué. Ce dividende sera soumis au vote de l'assemblée générale de la société et sera versé à l'ensemble des actionnaires du groupe avant l'opération sous réserve que celle-ci ait lieu.

L'entreprise explique que ce prix de 39,64 euros par action net du dividende représenterait une prime de 36% par rapport à la clôture de lundi. Ce prix de clôture était de 39,5 euros mais Boiron recalcule ce cours en soustrayant le dividende exceptionnel pour arriver à ce niveau de prime. Ce qui fait tomber le cours de lundi soir à 29,14 euros.

Mais même sur la base de ces indications, cette prime de 36% ne reste toutefois pas énorme au regard des dernières primes par rapport au dernier cours coté (plus de 50% pour Keyrus et Balyo) sur des opérations similaires, dans des secteurs, certes, très différents.

Pour justifier sa décision, Boiron explique que la stratégie actuelle du groupe "ne nécessite pas le maintien de la cotation, en particulier dans un maintien de très faible liquidité du titre". "Le statut de société non cotée apparaît nettement plus adapté au développement du groupe Boiron qui souhaite investir significativement à moyen terme", ajoute le groupe.

Le groupe rhodanien a entrepris des efforts ces derniers mois pour réduire sa dépendance aux soins homéopathiques. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le déremboursement des soins homéopathiques en France en 2021, le laboratoire avait été contraint de changer de stratégie avec le lancement de nouveaux produits.

