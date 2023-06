Keyrus : Le fondateur du groupe de technologies Keyrus lance une OPA, l'action décolle

(BFM Bourse) - Eric Cohen, en s'alliant à des managers du groupe et BNP Paribas, a créé un concert détenant plus de 60% du capital et va en conséquence lancer une offre publique d'achat simplifiée à 7 euros par titre, soit une prime de près de 59% par rapport au dernier cours.

Après Vilmorin, qui fait l'objet d'une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) de son actionnaire Limagrain, une autre société pourrait bientôt quitter la place parisienne, faute d'intérêt pour sa cotation.

Présent en Bourse depuis l'année 2000, l'entreprise de services numériques Keyrus pourrait en effet prendre prochainement la porte.

Son fondateur, Eric Cohen, s'est, via une société appelé K Eagle, allié à des dirigeants du groupe et à BNP Paribas Développement, en signant un protocole d'investissement, et en établissant un concert d'actionnaires. En conséquence, ce concert mené par Eric Cohen a franchi le seuil de 30% du capital, possédant 62% des titres et 75,6% des droits de votes théoriques de Keyrus.

Prime de 59%

Ce franchissement de seuil entraîne logiquement le dépôt d'une OPAS sur le solde des actions, à l'exception de 8% du capital autodétenu. Le prix proposé, de 7 euros par action, traduit une prime de 58,7% par rapport au cours de clôture de lundi, l'action ayant été suspendue mardi. Dans le cas où le seuil réglementaire de 90% du capital serait franchi, le concert procédera à la mise en œuvre d'une offre de retrait.

Avec une capitalisation actuelle de 118,13 millions d'euros, Keyrus a publié au titre de son exercice 2022 des revenus de 352 millions d'euro et un bénéfice de 3,8 millions d'euros.

Pour motiver ce mouvement capitalistique, Keyrus invoque "la liquidité limitée" sur le titre et "les contraintes règlementaires et administratives ainsi que les coûts liés à la cotation" qui "pèsent de plus en plus lourd" pour la taille de la société.

"Le groupe est rapidement devenu un acteur majeur de la data et de la transformation digitale des entreprises, sans avoir eu à faire appel au marché depuis 2008 et n'entend pas le faire pour financer son développement futur", avance également la société.

A la Bourse de Paris, l'action Keyrus se cale peu ou prou au niveau de l'offre, avec un prix de 6,86 euros en hausse de 55,6%.

Des entreprises familiales pas récompensées par la Bourse

Dans cette opération K Eagle est conseillé par la banque belge Degroof Petercam Investment Banking.

Son associé gérant, Franck Ceddaha, a la semaine dernière publié une tribune pour expliquer pourquoi les opérations de sortie de la Bourse ou de rachats d'actions de sociétés familiales connaissent actuellement un accueil favorable de la part des investisseurs.

"Beaucoup d’entreprises familiales cotées en bourse sont remarquablement gérées et très résilientes, certaines multiplient leur chiffre d’affaires par 3 ou par 5 par un mélange de croissance externe et croissance organique, et beaucoup d’entre elles constatent que les valorisations boursières ne reflètent que partiellement cette dynamique de croissance", a-t-il exposé.

"La cotation en bourse a un coût, et présente des contraintes croissantes (normes IFRS, environnement de contrôle, gouvernance…). Sauf à l’utiliser régulièrement pour lever des capitaux ce qui est rarement le cas pour une entreprise familiale, la question du statut boursier se pose fréquemment", précisait-il. Ce à quoi s'ajoute une faible liquidité boursière et un moindre suivi de la part des analystes.

Ce contexte peu favorable amène les investisseurs à apprécier les offres de retrait de cotation. "Les investisseurs ont certes beaucoup de liquidités mais les incertitudes économiques et géopolitiques rendent les perspectives boursières incertaines", rappelle Franck Ceddahah .

"Apporter ses titres à une opération de retrait de cote ou à une opération de rachat d’actions, consiste certes à renoncer à tout ou partie de son investissement mais en parallèle à bénéficier d’une prime significative sur le cours de bourse de l’ordre de 30% à 40%, le prix ce type d’offre étant dans la plupart des cas validé par un expert indépendant", complète l'associé gérant.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse