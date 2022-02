Boa concept : Arrivé en Bourse à l'été 2021, BOA Concept dépasse largement ses promesses initiales

(BFM Bourse) - Spécialiste de la logistique à l’intérieur des entrepôts ("intralogistique"), le groupe stéphanois a réalisé près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, bien au-delà de l'objectif de 9 millions communiqué à l'introduction, grâce à la forte demande des acteurs du commerce en ligne pour ses solutions.

BOA Concept déjoue brillamment la malédiction des introductions. Alors qu'on voit trop souvent de nouveaux arrivants sur le marché peiner à délivrer les belles perspectives mises en avant pour séduire les investisseurs, cette entreprise qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et la robotisation pour faire gagner du temps (donc de l'argent) aux sites de vente en ligne a largement excédé ses objectifs, qu'elle avait pourtant eu le temps de relever depuis son introduction en juin.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Originaire de Saint-Etienne, la firme visait en effet au départ 9 millions d'euros de revenus cette année (équivalent à un retour au niveau précédent la crise sanitaire, avec 9,2 millions facturés en 2019 avant un fléchissement à 5,6 millions en 2020 avec la crise). Mais voyant les prises de commandes s'envoler, BOA Concept avait rapidement porté ses ambitions à 12 millions d'euros. À l'arrivée, c'est bien 14,8 millions d'euros de chiffre d'affaires que le concepteur de convoyeurs modulaires intelligents, accompagnés d'un système de stockage robotisé des charges, dévoile pour l'exercice écoulé.

BOA Concept intervient il est vrai dans un secteur en croissance soutenue: Les Français ont dépensé 129,1 milliards d'euros sur internet en 2021, selon la Fédération e-commerce et vente à distance (Fevad). Les ventes de produits et services en ligne ont augmenté de 15,1% par rapport à l'année précédente. Une forte hausse car en 2020, le secteur de l'e-commerce avait déjà connu une croissance de 8,5%.

40 nouveaux sites équipés

Dans ce contexte porteur, BOA Concept a convaincu 18 nouveaux clients entraînant l'équipement de 40 nouveaux sites en 2021. En outre, le groupe commence tout juste à croître à l'international, avec deux installations hors de France, dont une hors d'Europe.

"L'exercice a été marqué par un très fort développement sur l'ensemble des solutions. La dynamique créée par un positionnement multi secteurs et multi clients, une R&D en pointe et des installations toujours plus agiles et modulables, a fortement contribué à ce succès", indique la firme dans son communiqué.

En avance de plus d'an sur la feuille de route communiquée lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth, la société assure disposer des moyens nécessaires à l'accélération de son développement -tant par la réalisation d'investissements stratégiques nécessaires à l'élargissement de l'offre que pour opérer des croissances externes ciblées- étant donné la solidité de sa structure financière. "Dans ce contexte porteur, BOA Concept aborde 2022 avec confiance pour poursuivre sa trajectoire de croissance soutenue et pour saisir les opportunités de ce marché dynamique", indique le groupe, sans encore chiffrer ses perspectives annuelles.

La performance commerciale est logiquement saluée par le marché : vers 11h20, l'action BOA Concept décolle de 13,33% à un nouveau plus haut historique de 28,90 euros, correspondant à une capitalisation totale de plus de 22 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse