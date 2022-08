BNP PARIBAS ACT.A : Vers un reflux ponctuel des cours

(BFM Bourse) - BNP PARIBAS ACT.A constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put X352S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 50 € et d’échéance courte au 17/03/2023. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une combinaison gap plus marubozu doublé d'une englobante haussière dans des volumes fermes les 18 et 19 juillet, le retournement est validée. Le récent croisement de moyennes mobiles remarquables vient le confirmer. Dans l'immédiat et à ce stade de l'ascension, une respiration légitime est attendue, jusque contre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) dont on pourra apprécier les attributs, le cas échéant, de support graphique.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique X352S, sur BNP PARIBAS ACT.A, à 0.960 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 47.700 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 51.410 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.96 € PUT Objectif : 47.700 € Stop : 51.410 € Mnemo : X352S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 50.00 € Echéance : 17/03/2023

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime