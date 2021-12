Bnp paribas act.a : S&P salue la cession aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - S&P a salué hier soir la cession par BNP Paribas de sa filiale américaine Bank of The West, estimant que l'opération permettrait au groupe français de doper ses investissements dans le cadre de son nouveau plan stratégique.



Dans un communiqué, l'agence de notation souligne que les synergies entre Bank of the West et les autres activités de BNP sont toujours restées 'limitées' et que cette cession va permettre au groupe de se concentrer sur ses métiers de banque institutionnelle et de banque financement aux Etats-Unis, qui constituent son axe de développement privilégié.



S&P fait remarquer que l'établissement français suit en cela une tendance de fond qui voit les banques européennes se désengager de leurs activités de détail Outre-Atlantique, à l'image de l'espagnol BBVA qui avait cédé sa succursale américaine il y a un an.



L'agence explique qu'elle va maintenant suivre avec attention l'utilisation faite des fonds levés grâce à l'opération, et notamment son implication au niveau du programme stratégique.



'Le groupe a déjà laissé entendre qu'il comptait accélérer sa croissance organique, tout particulièrement en Europe, en réalisant des investissements dans la technologie, les modèles innovants et en concluant des acquisitions ciblées', rappelle S&P.



Pour mémoire, S&P Global Ratings affiche une note de crédit 'A+' sur la dette de long terme du groupe, assortie d'une perspective 'stable'.



