Bnp paribas act.a : La journée investisseurs est reportée

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé mercredi avoir décidé de reporter sa journée investisseurs, qui était prévue le 14 mars, en raison de la gravité du conflit russo-ukrainien.



Le groupe bancaire a néanmoins confirme les objectifs financiers à horizon 2025 qu'il avait dévoilés le mois dernier, dont la volonté de faire croître son produit net bancaire de plus de 3,5% par an.



L'établissement dit toujours viser une croissance moyenne de son résultat net de plus de 7% par an sur l'ensemble de la période, avec l'objectif de porter son ratio de capitaux propres tangibles (ROTE) à plus de 11%.



L'objectif de taux de distribution ordinaire du groupe reste quant à lui de 60%, avec un taux minimum en numéraire de 50%.



Pour l'exercice 2021, BNP prévoit de proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende de 3,67 euros payé en numéraire, soit une distribution de 50% du résultat dégagé l'an dernier.



Concernant son exposition à l'Ukraine et la Russie, le groupe évoque des montants 'limités' représentant respectivement 0,09% de ses engagements totaux (environ 1,7 milliard d'euros) pour l'Ukraine et 0,07% (environ 1,3 milliard d'euros) pour la Russie à la fin 2021.



BNP Paribas précise qu'il compte reprogrammer sa journée investisseurs d'ici cet été, 'dans un contexte plus approprié'.



Cotée à la Bourse de Paris, son action bondissait de plus de 6% mercredi dans les premiers échanges, dans un marché parisien qui rebondissait de plus de 3%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BNP PARIBAS ACT.A en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok