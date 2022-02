Bnp paribas act.a : Cession de la banque privée en Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe financier espagnol Banca March a annoncé hier soir avoir conclu un accord en vue du rachat des activités de banque privée de BNP Paribas en Espagne pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Les activités de banque privée en question représentent un total de 3,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion, précise B

anca March dans un communiqué.



Cette filiale se concentre sur les clients fortunés dits 'high net worth' et 'very high net worth', c'est-à-dire disposant d'un patrimoine net compris entre un et 30 millions d'euros.



BNP Paribas - qui dit vouloir se recentrer sur ses activités espagnoles susceptibles d'apporter le plus de valeur à ses clients - restera néanmoins présent dans le pays, où ses actifs sous gestion totalisent encore plus de cinq milliards d'euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.