Bnp paribas act.a : BofA juge 'peu probable' un rachat d'ABN Amro

(CercleFinance.com) - Bank of America a maintenu lundi sa recommandation d'achat sur BNP Paribas assortie d'un objectif de cours de 82 euros suite à la parution d'informations dans la presse évoquant un possible intérêt du groupe pour la banque néerlandaise ABN Amro.



S'il considère ABN comme une cible 'crédible' dans l'hypothèse d'un éventuel rachat par un groupe paneuropéen de premier plan, le courtier estime qu'une telle opération lui semble peu plausible au vu de la stratégie d'indépendance conduite par BNP Paribas, orientée à la fois vers la croissance de sa banque de finance et d'investissement (BFI) et des acquisitions ciblées.



Dans sa note, BofA reconnaît néanmoins qu'ABN Amro pourrait faire office de candidat sérieux en raison de son profil peu risqué, de ses progrès en matière de réductions de coûts, de la qualité de ses systèmes d'information et de ses niveaux intéressants de capital.



Une transaction permettrait à cet effet de générer des synergies de coûts dans la banque d'entreprise et de créer une banque privée d'ampleur en Europe du Nord, mais aussi de libérer quelque quatre milliards d'euros de capitaux qui pourraient être utilisés par BNP Paribas pour croître plus vive que ses rivaux ou distribuer des fonds aux actionnaires, conclut le broker.



