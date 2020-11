Bnp paribas act.a : Baisse de 2,3% du résultat net pdg au T3

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire, à 10 885 millions d'euros, est stable (-0.1%) par rapport au troisième trimestre 2019 à périmètre et change historiques et progresse de 2,1% à périmètre et change constants.



Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire, à 33 448 millions d'euros, progresse de 0,6% par rapport aux neuf premiers mois de 2019.



Le résultat d'exploitation du Groupe, à 2 503 millions d'euros, est ainsi en baisse de 4,8%. Le résultat net part du Groupe s'élève à 1 894 millions d'euros, en baisse de 2,3% par rapport au troisième trimestre 2019. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 1 940 millions d'euros, en baisse de 8,3%.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 5 475 millions d'euros, en baisse de 13,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 5 377 millions d'euros, en baisse de 15,0%.



Au 30 septembre 2020, le ratio ' common equity Tier 1 ' s'élève à 12,6% en hausse de 20 points de base par rapport au 30 juin 2020.



