Bluelinea : Près de 461.500 apportées à l'OPAS

(CercleFinance.com) - Le Crédit Industriel et Commercial a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les titres Bluelinea, soit du 8 au 21 décembre inclus, le concert Apicil a acquis sur le marché 461.484 actions au prix unitaire de 1,30 euro.



À la clôture de l'offre, le concert Apicil détient 7.417.535 actions, soit 60,40% du capital et au moins 55,61% des droits de vote de cette société. Le concert Apicil détient par ailleurs 40.815 BSA Y, représentant 13,26% des BSA Y en circulation.



