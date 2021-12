Bluelinea : Entouré pour une acquisition finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bluelinea s'envole de 12% après la finalisation de l'acquisition de Securitas Téléassistance, qui permet au groupe de se hisser dans le Top 5 d'un marché français de la téléassistance estimé à près de 90 millions d'euros par an, avec une part de marché de plus de 7%.



Cette acquisition, dont le montant reste confidentiel, est autofinancée avec un échéancier de versement des fonds sur 2021 et 2022, le premier versement ayant été couvert par le produit de la cession, le 19 novembre, de 120.000 actions Bluelinea autodétenues.



Afin d'optimiser l'intégration de cette société, Bluelinea a mis en oeuvre un plan d'optimisation de ses coûts d'exploitation. Immédiatement créatrice de valeur, l'acquisition aura un impact positif sur les résultats et contribuera à l'atteinte d'un EBITDA positif fin 2022.



