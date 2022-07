Bluelinea : Apicil dépose une offre à 1,15 euro l'action

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de santé et de prévoyance Apicil a annoncé vendredi que son projet d'offre publique d'achat sur Bluelinea, un spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées, se ferait à un prix de 1,15 euro par titre.



L'offre représente une décote de près de 17% par rapport au dernier cours de l'action, qui avait été suspendue la semaine dernière à un cours de 1,38 euro.



Dans un communiqué, Apicil note toutefois que son offre extériorise une prime de 2,2% par rapport au cours précédant l'annonce des résultats de l'augmentation de capital et du principe d'une offre, le 15 juillet dernier.



A l'occasion de la souscription à l'augmentation de capital de la société Bluelinea, le groupe mutualiste dit avoir franchi en hausse les seuils de 50% du capital et des droits de vote pour désormais contrôler 56,6% du capital et 52,3% des droits de vote.



Afin de refléter l'évolution de l'actionnariat, le conseil de surveillance de Bluelinea est désormais composé de huit membres, dont quatre représentants d'Apicol.



La cotation de Bluelinea, dont la valeur s'est effondrée de 65% sur l'année écoulée, devrait reprendre le lundi 25 juillet.



Apicil a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de son offre.



