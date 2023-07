BLUE : Produit indiciel thématique sur l'économie des océans

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Selon la Banque Mondiale, "l’économie bleue vise à utiliser durablement les ressources océaniques pour la croissance économique, à améliorer les moyens de subsistance et les emplois, tout en préservant la santé des écosystèmes marins." C'est sur cette thématique de l'économie bleue (ou des océans), que le tracker proposé est exposée, au travers de cinq sous-thèmes prioritaires à fortes perspectives de croissance : la vie côtière, l’énergie et les ressources halieutiques, la pêche et les produits de la mer, la réduction de la pollution et la question à très fort enjeu des transports maritimes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tracker proposé a puissamment rebondi depuis le mois d'octobre, regagnant successivement ses moyennes mobiles courtes et longues. Désormais l'ascension se poursuit sans qu'à aucun moment l'oscillatoire RSI (indice de force relative) ne viennent durablement se positionner en zone de surachat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action BLUE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le tracker "BLUE" (BNPP ESG BLUE ETF) au cours de 14.108 € avec un objectif à 16.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 13.320 €.

Le conseil BFM Bourse
Mnemo : BLUE
Emetteur : 
Sous-jacent : 
SRD : Non

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

