Biosynex : Prise de participation dans ProciseDx

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce la signature d'une prise de participation à hauteur de 37,17% dans ProciseDx, société américaine non cotée jusqu'à présent détenue par Nestlé Health Science, sachant que ce dernier en restera actionnaire minoritaire significatif.



Cette prise de participation a été réalisée dans le cadre d'une levée de fonds globale de 10,5 millions de dollars à laquelle Biosynex a souscrit à hauteur de cinq millions. Il consolidera cette filiale en mise en équivalence à compter du deuxième semestre 2020.



ProciseDx a développé une plateforme de biologie décentralisée basée sur le transfert d'énergie entre molécules fluorescentes permettant un dosage quantitatif disponible en deux à cinq minutes et réalisé à partir d'un échantillon de selles ou d'une goutte de sang.



