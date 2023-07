Biophytis : Le titre s'envole après une alliance avec Seqens

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Biophytis s'envole en Bourse de Paris ce mardi après avoir dévoilé un partenariat avec le groupe français de synthèse pharmaceutique Seqens, qui va permettre à la société biotechnologique de sécuriser la production de son principal candidat-médicament.



Très volatile, l'action Biophytis prend actuellement plus de 53%, signant de loin la plus forte hausse d'un marché parisien globalement stable.



La biotech a annoncé ce matin la signature d'un contrat-cadre portant sur la production du principe actif de Sarconeos (BIO101), son médicament expérimental développé à la fois dans les formes sévères du Covid-19, la sarcopénie et la myopathie de Duchenne.



Aux termes de l'accord, Seqens assurera la production du principe actif de la molécule en France, dans son usine de Villeneuve La Garenne près de Paris, un site historique récemment modernisé et étendu avec l'ouverture d'une unité pour la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à haut potentiel.



'Avec cet accord, Biophytis poursuit la préparation de la mise sur le marché potentiel de son produit en France', réagissent les analystes d'Invest Securities dans une note de recherche.



La société de Bourse rappelle que la société de biotechnologies a déposé le mois dernier un dossier auprès de la HAS pour une mise à disposition du BIO101 pour les patients hospitalisés souffrant d'une forme sévère de Covid-19 avec un risque de décompensation respiratoire.



La réponse de la HAS et de l'ANSM est attendue d'ici à la fin du mois de juillet selon ses pronostics.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.