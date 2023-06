Biocorp : Le géant Novo Nordisk veut racheter la pépite française Biocorp et ses stylos à insuline intelligents

(BFM Bourse) - Le numéro un mondial de l'insuline envisage de racheter le français Biocorp. L'offre de Novo Nordisk valorise le concepteur d'un "capuchon" connecté destiné à rendre intelligents les injecteurs ("stylos") d'insuline à 154 millions d'euros.

Une nouvelle société parisienne devrait quitter la cote parisienne dans les prochains mois. Le laboratoire danois Novo Nordisk, numéro un mondial de l'insuline annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir Biocorp, une société spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables.

Le projet d'acquisition de la société installée à Issoire dans le Puy-de-Dôme par Novo Nordisk se fera en plusieurs étapes. Le géant danois est en effet entré en négociations exclusives avec Bio Jag, actionnaire principal de Biocorp, en vue de l'achat de la totalité de sa participation dans le groupe français, représentant 45,3% du capital social et 62,19% des droits de vote théoriques de Biocorp. Cette prise de participation se fera à un prix de 35 euros par action, "au cours du troisième trimestre 2023", selon le calendrier indicatif fourni par la société.

Une prime de 20%

Certains actionnaires minoritaires dont Nyenburgh, Greenstock et Vatel Capital, se sont engagés à transférer leurs actions une fois que Novo Nordisk aura pris le contrôle de la PME puydômoise. Ils représentent 19% du capital social et 13,07% des droits de vote théoriques de Biocorp, aux mêmes conditions que la précédente transaction.

A l'issue de cette prise de contrôle, Novo Nordisk déposera en septembre un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), sur le solde des actions en circulation à la Bourse de Paris, toujours à un prix de 35 euros par action.

Le prix proposé par Novo Nordisk extériorise ainsi "une prime de 19,5% par rapport au cours de clôture du marché de Biocorp le 2 juin 2023, -soit 29,30 euros - et de 45,2%" sur les trois derniers mois. L'offre du groupe danois valorise le capital de Biocorp à 154 millions d'euros.

Si cette OPA simplifiée se traduit par un succès, Novo Nordisk prévoit de retirer la société du marché parisien, près de 8 ans après l'avoir intégré à un prix de 9,25 euros quand Euronext Growth s'appelait alors Alternext.

Une nouvelle étape

Cette marque d’intérêt de Novo Nordisk pour Biocorp était somme toute logique. En septembre 2021, les deux sociétés avaient conclu un accord pour le développement et la fourniture d’une version de Mallya, le dispositif mis au point par Biocorp qui permet de mesurer en temps réel et d'enregistrer plusieurs paramètres indispensables au suivi et au traitement des patients, compatible avec le stylo prérempli FlexTouch que commercialise Novo Nordisk auprès de patients diabétiques.

Les deux partenaires ont donc décidé de pousser leur collaboration un peu plus loin avec cette prise de contrôle, qui sera suivie d'une offre publique simplifiée sur le solde du capital de Biocorp. Novo Nordisk souhaite en effet "compléter (ses) efforts internes en matière de solutions d'administration connectées".

Le marché adressé est colossal, "avec plus de 60 millions de personnes dans le monde qui utilisent un stylo injecteur", rappelle Marc-Antoine Barbé, gérant small caps chez MCA Finance à l'antenne de BFM Business, qui ajoute "qu'au moins 50% des patients ne prennent pas leur traitement à l'insuline "correctement". Aux Etats-Unis, Biocorp a franchi une étape majeure en vue d'adresser le plus gros marché mondial qui "représente un peu plus de 30 millions de patients", précise Marc-Antoine Barbé.

En décembre 2022, la société française a en effet obtenu le feu vert de l'autorité de santé américaine pour commercialiser Mallya, son dispositif médical destiné à rendre intelligents les injecteurs d'insuline. Dans sa catégorie, Mallya est aujourd'hui le seul dispositif évalué par les autorités réglementaires européennes à répondre aux exigences de précision requises pour un marquage CE dit de "dispositif médical classe IIb". Le principe du capuchon connecté a ainsi déjà amené en 2019 à un accord avec Sanofi, en 2020 avec Roche Diabetes Care France, en plus de celui signé avec Novo Nordisk.

L'an passé, Biocorp a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 14% pour atteindre 11,7 millions d'euros.

A la Bourse de Paris, le titre Biocorp est suspendu de cotation ce lundi en vue de l'annonce des marques d’intérêt de Novo Nordisk pour la société française. Les échanges reprendront mardi sur Euronext Growth, le compartiment des petites et moyennes capitalisations.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse