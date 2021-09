Biocorp : Après Sanofi et Roche, Biocorp adapte sa solution au stylo à insuline de Novo Nordisk

(BFM Bourse) - Concepteur d'un "capuchon" connecté destiné à rendre intelligents les injecteurs ("stylos") d'insuline, Biocorp signe un nouveau partenariat avec le danois Novo Nordisk. La firme puydômoise espère une accélération de ses activités, alors les accords déjà conclus avec Sanofi et Roche n’ont pour le moment qu’un impact marginal sur le chiffre d'affaires.

La société spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables Biocorp voit son cours de Bourse s'apprécier de 4,47% lundi vers 10h00 à 25,70 euros à la suite d'une séquence d'actualité chargée. La firme installée à Issoire dans le Puy-de-Dôme a en effet à la fois publié ses résultats du premier semestre 2021 et fait part de la signature d'un nouveau partenariat dans le domaine du diabète en santé numérique - avec un troisième des principaux acteurs mondiaux de la spécialité, le groupe Novo Nordisk.

La PME tricolore et le géant danois (plus de 230 milliards de dollars de capitalisation, 17e acteur mondial de la pharma) ont conclu un accord pour le développement et la fourniture d’une version de Mallya, le dispositif mis au point par Biocorp qui permet de mesurer en temps réel et d'enregistrer plusieurs paramètres indispensables au suivi et au traitement des patients, compatible avec le stylo prérempli FlexTouch que commercialise Novo Nordisk auprès de patients diabétiques.

Biocorp va développer une nouvelle version de son dispositif Mallya afin de répondre aux besoins du mécanisme spécifique FlexTouch (en raison du mécanisme de dosage unique, le bouton-poussoir ne se relève pas après l'injection), tout en conservant sa précision et sa fiabilité pour le patient. Biocorp recevra un premier versement suivi de différents paiements d’étapes définis selon les différentes phases de développement, les montants en jeu demeurant confidentiels.

1 milliard de stylos à insuline distribués en 2020

Une fois le développement de cette version mené à terme, Novo Nordisk prévoit de distribuer Mallya dans un certain nombre de pays, Biocorp comptant ainsi sur une augmentation significative des volumes de production à partir de 2022.

"Biocorp est très fier de signer ce partenariat avec le leader mondial du diabète, Novo Nordisk, et c'est une reconnaissance impressionnante pour notre dispositif Mallya", a déclaré le directeur général, Éric Dessertenne. "Fournissant 50% de l'insuline utilisée dans le monde, Novo Nordisk a distribué 1 milliard de stylos à insuline en 2020. Le stylo FlexTouch n'est pas concerné par la version actuelle de Mallya, alors qu'il est utilisé par des dizaines de millions de patients diabétiques dans le monde, nous sommes donc heureux de travailler à ouvrir les possibilités de connectivité pour les nombreux patients dans le monde qui utilisent ce stylo".

Le principe du capuchon connecté a déjà amené en 2019 à un accord avec Sanofi, et en 2020 avec Roche Diabetes Care France. Cependant "les incertitudes liées à la crise prolongée de la Covid-19 et les choix prioritaires des grands groupes pharmaceutiques ont clairement ralenti l’adoption de Mallya par les patients. Ainsi, les réalisations commerciales provenant de nos alliances avec Sanofi et Roche n’ont pour le moment qu’un impact marginal et ne devraient produire leur plein effet que l’an prochain", a parallèlement indiqué Biocorp, en marge de la publication de ses comptes semestriels.

Un chiffre d'affaires en baisse

Au cours des six premiers mois de 2021, la firme fait état d'une "stagnation" de ses performances, avec un chiffre d'affaires en baisse de 5,7% à 3,593 millions d'euros et un total des produits d’exploitation stables à 3,88 millions d'euros. Gonflées par les recrutements, l'entreprise comptant 67 collaborateurs au 30 juin soit 10 de plus qu'il y a un an, les charges d’exploitation sont quant à elles en hausse de près de 9,7% à 5,214 millions d'euros. Après charges financières, Crédit d'Impôt Recherche et exceptionnels, le résultat net du semestre est en perte de 1,224 million, contre -0,778 million au premier semestre 2020.

Cette stagnation "doit être considérée comme conjoncturelle", explique le dirigeant de Biocorp. "Les partenariats d’envergure signés [après la clôture du premier semestre donc non reflétés dans les comptes] sur Mallya, qu’il s’agisse de notre accord avec Merck dans le domaine de l’hormone de croissance ou celui contracté avec Novo Nordisk dans le diabète, confirment notre avance technologique, notre positionnement et la qualité des solutions que nous pouvons in fine apporter aux patients. Sur le plan financier enfin, ces nouvelles alliances nous permettent d’appréhender avec un grand optimisme les prochains mois qui donneront à Biocorp, nous en sommes convaincus, une toute nouvelle dimension".

Se tournant vers le second semestre, la firme considère que les annonces faites en septembre préfigurent une accélération des activités, tant sur le plan de la recherche que de l’élargissement de sa gamme de produits.

Pour ce qui est des dispositifs connectés, l'entreprise "intensifie le développement des nouvelles générations de Mallya pour l’ensemble de ses partenaires industriels (Sanofi, Roche et Novo Nordisk)", mais reconnaît que l’impact favorable des ventes de Mallya sur le chiffre d’affaires ne prendra pleinement effet qu'en 2022. En parallèle, Biocorp prépare les premières applications de Injay, seringue pré-remplie collectant automatiquement les données d’injection. S'agissant de l'activité traditionnelle de conditionnement de médicaments sous forme liquide ou à reconstituer, la société entend "poursuivre sa stratégie opportuniste pour des petites et moyennes séries sur l’ensemble de sa gamme de produits de conditionnement" (tels que canules, flacons, bouchons, pipettes, etc.).

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse