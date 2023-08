Biocorp : Prise de contrôle par Novo Nordisk réalisée

(CercleFinance.com) - Biocorp annonce, suite à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles, la réalisation de l'acquisition hors marché par Novo Nordisk d'un total de 2.838.669 actions, soit 64,3% du capital et 64,09% des droits de votes de la société, pour un prix de 35 euros par action.



Les obligations convertibles en circulation émises par Biocorp ont été intégralement remboursées en espèces à cette occasion et la composition du conseil d'administration de Biocorp a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle configuration de son actionnariat.



Novo Nordisk déposera auprès de l'AMF dans les prochains jours un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) obligatoire en vue d'acquérir le solde des actions, puis procèdera au retrait obligatoire dans l'hypothèse où les conditions requises seraient atteintes.



