Bic : Une nomination proposée pour le conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bic indique que son conseil d'administration a, sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, décidé à l'unanimité de proposer la nomination de Carole Callebaut Piwnica en qualité d'administratrice indépendante.



Carole Callebaut Piwnica a travaillé pendant 15 ans dans l'agroalimentaire et a occupé notamment le poste de présidente du groupe Amylum. Elle est actuellement administratrice indépendante du conseil de surveillance de Rothschild & Co.



Le conseil a également recommandé que, sous réserve du vote de l'AG du 16 mai, Carole Callebaut Piwnica soit nommée présidente du comité des rémunérations ainsi que membre du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.