Bic : Relève ses prévisions de CA pour 2022

(CercleFinance.com) - Bic publie un chiffre d'affaires de 580 ME au titre du 3e trimestre 2022, en hausse de 10.5% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat net part du groupe par action ajusté ressort néanmoins en léger recul, passant de 1.28 euro à 1.14 euro en l'espace douze mois.



' Compte-tenu de la bonne performance du 3ème trimestre, nous prévoyons désormais une croissance du Chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 comprise entre +11 à +13% à taux de change constants (précédemment entre +10% à +12%), dont 1 à 2 points provenant des acquisitions ', indique la société.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 1707.2 ME, en hausse de 13.8% à taux de change constants, tandis que le résultat net part du groupe par action ajusté ressort à 4.53 euros, contre 3.8 euros un an plus tôt, soit une hausse de 19.2%.



' Les résultats des neuf premiers mois sont bons, avec une forte dynamique dans toutes nos divisions. Les gains de distribution et de parts de marché dans toutes nos régions, combinés à des lancements de produits réussis démontrent notre capacité à alimenter la croissance, tout en maintenant de solides flux de trésorerie et un bilan solide ', commente Gonzalve Bich, directeur général de BIC.



Pour 2023, Bic estime pouvoir atteindre la trajectoire du plan Horizon, soit une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5 %.





