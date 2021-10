Bic : Les résultats trimestriels dépassent les attentes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bic présente un chiffre d'affaires de 478,4 ME au titre du 3e trimestre 2021, soit une hausse de 8,5% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat net part du groupe par action ressort à 1,28 euro, contre 1,05 euro un an plus tôt.



'Les résultats du troisième trimestre sont excellents et ontdépassé nos propres attentes dans un environnement commercial difficile, malgré une basede comparaisondéfavorable', commente Gonzalve Bich, directeur général.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 1395 ME, en hausse de 19,8% à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2020. Sur la même période, le résultat net part du groupe par action s'établit à 3,8 euros, contre 2,92 euros un an plus tôt pour la même période.



'Sur la base de lasolideperformance des neuf premiers mois et des hypothèses actuelles demarché, nous révisons à la hausse nos prévisions pour l'exercice 2021 et prévoyons désormais une croissance du chiffre d'affaires supérieure à14% à taux de change constants', indique la société.



Bic indique aborder l'année 2022'porté parune forte dynamique' et compte atteindre la trajectoirede croissancedu chiffre d'affaires d'environ 5%prévue parle plan Horizon.



