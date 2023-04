Bic : Hausse du CA et baisse des bénéfices au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bic publie un chiffre d'affaires de 538,7 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 4,3% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat d'exploitation (EBIT) a reculé de 26%, passant de 97,9 à 71,9 ME, et l'EBIT ajusté ressort à 70 ME (-31%).

Le bénéfice net par action recule ainsi de plus de 26%, pour s'établir à 1,17 euro (contre 1,6 euro au 1er trimestre 2022).



'Dans un contexte d'incertitude macroéconomique,notreoffre deproduits dehautequalitéau justeprixetenlesquelsles consommateurs ont confiance,a assuré la croissance duchiffre d'affaires, malgréune base de comparaison exceptionnellement élevéepar rapport à l'annéepassée' souligne Gonzalve Bich, le directeur général.



'Pourle reste de l'année, nous continuerons à nous concentrer sur l'excellence de notre exécution omnicanale tout en apportant de nouvelles innovations pour le consommateur, à la foisenproduitsclassiqueset à valeur ajoutée', ajoute-t-il.



Dans ce contexte Bic anticipe une croissancedu chiffre d'affaires de l'exercice 2023 comprise entre +5% et +7% à taux de change constants et prévoit 'd'améliorerle résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée de l'exercice 2023'.









