Bic : Hausse de 26,8% du chiffre d'affaires trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bic publie un chiffre d'affaires de 505,7 ME au titre du 2e trimestre, soit une progression de 26,8% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt. L'EBIT trimestriel s'élève à 105,2 ME (contre 1 ME un an plus tôt).



Le résultat net part du groupe par action s'établit à 1,53E, contre -0,07E un an plus tôt.



Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 916,7 ME, en hausse de 26,2% par rapport au 1er semestre 2020, à taux de change constants. L'EBIT semestriel atteint 332,6 ME, contre 24 ME un an plus tôt.



Le résultat net part du groupe par action s'établit ainsi à 5,12E sur le trimestre, contre 0,49E un an plus tôt.



'Nous prévoyons un deuxième semestre plus complexe, car nous continuons à faire face à la désorganisation actuelle des chaines d'approvisionnement dans le monde et à la hausse des coûts des matières', précise Gonzalve Bich,Directeur Général.



Bic révise malgré tout à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2021 et vise désormais une croissance comprise entre 9 et 11%, ainsi qu'un FCF supérieur à 200 ME.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.