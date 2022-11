Bic : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Bic gagne près de 3% et surperforme ainsi la tendance à Paris, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat', malgré un objectif de cours abaissé de 77 à 73 euros sur le titre du fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables.



Le broker estime que le profit opérationnel du troisième trimestre inférieur de 12% aux attentes 'ne devrait pas cacher une dynamique de croissance organique des ventes meilleure que prévu et un retour à l'expansion des marges à partir du quatrième trimestre'.



