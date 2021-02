Bic : Baisse de 35% du BNPA normalisé en 2020

(CercleFinance.com) - Bic dévoile pour l'année 2020 un BNPA normalisé en baisse de 35% à 3,54 euros et une marge d'exploitation normalisée en recul de 2,9 points à 14,1%, pour un chiffre d'affaires de près de 1,63 milliards d'euros (-12,6% à base comparable).



Le groupe de biens de consommation courante maintient la rémunération des actionnaires à 121 millions d'euros, dont 81 millions en dividende ordinaire (soit 1,80 euro par action) pour 2020, versé en juin 2021, et 40 millions en rachats d'actions.



Sur la base des hypothèses de marché actuelles, Bic prévoit en 2021 entre +5 et +7% de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie disponible qui devrait être supérieure à 200 millions d'euros.



