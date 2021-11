Believe : Prise de contrôle de l'indien Think Music

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la musique numérique Believe a annoncé lundi la prise de contrôle de l'indien Think Music via l'acquisition de 76% de son capital pour un montant de quelque 13 millions d'euros.



Dans un communiqué, le groupe indique que le rachat de Think Music, un leader dans le segment des bandes originales de films d'Inde du Sud, va lui permettre de renforcer sa position sur un marché indien en forte croissance.



Présent dans le pays depuis 2013, Believe avait l'acquisition en 2019 de Venus - depuis rebaptisée Ishtar - qui détient l'un des plus grands catalogues de bandes sonores originales de Bollywood en hindi



Sa filiale Believe India dispose désormais de bureaux dans sept régions et revendique un effectif de 171 collaborateurs.



Think Music est l'une chaîne YouTube les plus populaires dans le domaine de la musique tamoule, avec 11 millions d'abonnés.



En tenant compte des autres chaînes du groupe, Believe va désormais afficher une audience potentielle de plus de 60 millions d'abonnés YouTube, soit près de 25% des 265 millions d'utilisateurs actifs mensuels que compte YouTube en Inde.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Believe progressait de presque 3% après cette annonce.



