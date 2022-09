Bastide le confort : Retour à la croissance organique au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Bastide-Le Confort affiche pour son quatrième trimestre 2021-22 un retour à la croissance organique, avec un chiffre d'affaires de 126,9 millions d'euros, en hausse de 6,1% à périmètre et taux de change constant, soit une croissance totale de 13,8%.



L'accélération de l'activité et la contribution des acquisitions ont permis au groupe de prestations de soins de dépasser son objectif de chiffre d'affaires annuel initialement fixé à 460 millions d'euros, avec une croissance de 5,4% à 468,4 millions (-0,8% en organique).



Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante d'au moins 8,3% pour 2021-22, et vise à franchir le cap des 520 millions de chiffre d'affaires sur l'exercice 2022-23, hors nouvelles opérations de croissance externe.



