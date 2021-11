Bastide le confort : Oddo réitère son conseil après les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le management a confirmé son objectif de CA à 460 ME à périmètre constant accompagné d'une marge opérationnelle courante supérieure à 8,3%. Le groupe a réaffirmé aussi sa volonté d'accélérer sa stratégie de croissance externe. Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de 48 E.



' La réitération de la guidance n'est pas une surprise. Bastide se montre bien engagé sur cette trajectoire guidée, d'autant que la baisse des EPI devrait avoir un effet mix favorable ' indique Oddo. ' Nos projections sont inchangées à ce stade : nous tablons sur une MOp. à 8,4%e contre 8,3% '.



' Il nous apparaît néanmoins que les effets de base, encore marqués au T2 et au T3, définissent un timing meilleur, à partir du T4. Cette perspective sera probablement soutenue par des effets périmètre : Bastide renouvelle en effet sa volonté d'accélérer dans sa stratégie de croissance externe afin de renforcer ses positions en France et à l'étranger (l'arrivée d'un nouveau DG devant crédibiliser ce scenario) ' rajoute le bureau d'analyses.



