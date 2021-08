Bastide le confort : Oddo maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur Bastide, avec un objectif de cours inchangé de 56 euros.



Le chiffre d'affaires du 4e trimestre, à 111,5 ME (-3,2%) est ressorti conforme aux attentes et appelle peu de commentaires, estime l'analyste.

Oddo souligne toutefois que Bastide 'attend une croissance organique plus modérée sur 2021-22'.



En effet, le tassement des volumes du 4e trimestre coïncide avec la normalisation progressive de la situation sanitaire, et constitue un indicateur de l'évolution des ventes MAD magasins sur les deux prochains trimestres, prévient le bureau d'analyses.



