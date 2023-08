Bastide le confort : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Bastide avec un objectif de cours abaissé de 35 à 33 euros, dans le sillage d'un ajustement de ses prévisions pour le prestataire de soins, de façon à tenir compte notamment de la hausse des frais financiers.



'Bastide réfléchit à l'allocation de son capital vers des activités à meilleure marge et meilleur ROCE y compris à des cessions (stomathérapie ou MAD)', note l'analyste, jugeant toutefois qu'en attendant, le titre manque de ressort à court terme.



Si les multiples lui apparaissent 'fondamentalement bas', Oddo BHF prévient qu'il 'faudrait un catalyseur spécifique (le désendettement serait le plus important signal pour cela)', mais que le timing est sans doute délicat.



