Bastide le confort : Hausse de 2,9% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 108,1 ME au premier trimestre 2021/2022, en croissance de +2,9% en données publiées (stable en organique).



L'activité ' Respiratoire ' ressort à 30,8 ME, en hausse de +25% en données publiées (+20% en organique). ' La progression soutenue de l'activité ' Respiratoire ' a permis de compenser l'effet de base adverse lié la normalisation progressive du contexte sanitaire et qui a pénalisé l'activité ' Maintien à Domicile. ' ' indique le groupe.



La direction confirme viser pour l'exercice un chiffre d'affaires autour de 460 ME à périmètre constant accompagné d'une marge opérationnelle courante supérieure à 8,3%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel