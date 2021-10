Bastide le confort : Hausse de 13,8% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Bastide-Le Confort Médical publie au titre de son exercice 2020-21 un résultat net en progression de 13,8% à 14,3 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 12,9% à 37 millions, soit une marge de 8,3%.



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 444,1 millions d'euros, en croissance de 16%, dont +13,6% en organique, au-dessus de son objectif initial de 430 millions. Il a réalisé 86% de son chiffre d'affaires en France et 14% en Europe.



Fort de ces résultats, le conseil d'administration a décidé de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale annuelle le versement d'un dividende de 0,27 euro par action, identique à celui de l'exercice précédent.



Pour son exercice 2021-22, Bastide vise ainsi un chiffre d'affaires autour de 460 millions d'euros sur le périmètre actuel avec une marge opérationnelle courante en progression, supérieure à 8,3%.



