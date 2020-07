Bank of america : BPA trimestriel supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net divisé par deux (-52%) à 3,5 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2020, soit 37 cents par action, un BPA néanmoins supérieur de dix cents à l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus nets de dépenses d'intérêt de l'établissement financier ont reculé de 3% à 22,3 milliards de dollars, avec une baisse de 11% des revenus d'intérêts nets en raison de taux plus bas, en partie compensés par la croissance des prêts et dépôts.



Le groupe basé à Charlotte (Caroline du Nord) ajoute que ses provisions pour pertes sur crédit ont grimpé à 5,1 milliards de dollars, contre 0,9 milliard un an auparavant, sous l'effet d'une constitution de réserves pour quatre milliards.



