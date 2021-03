Bank of america : Augmentation du budget anti-discriminations

(CercleFinance.com) - Bank of America annonce une augmentation de ses fonds alloués à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations, en portant son plan initial d'un milliard de dollars sur quatre ans à un budget total à 1,25 milliard sur cinq ans.



Ces fonds comprendront des investissements pour assurer la défense des droits et l'égalité des personnes quelle que soit leur origine, des subventions à des organismes à but non lucratif et la participation au nouvel effort pluriannuel de la 'Business Roundtable'.



'Cet engagement vient confirmer la volonté pour Bank of America de servir de catalyseur pour une réponse collective à grande échelle aux problèmes de la société actuelle', déclare l'établissement financier basé à Charlotte.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

