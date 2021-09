Baikowski : Boosté par la demande pour l'automobile et les batteries, Baikowski brille en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des poudres d'oxydes minéraux fins -composants essentiels à maintes applications de haute technologie, bondit à un sommet de deux ans mercredi en Bourse après avoir fait état d'un quasi-triplement de son résultat d'exploitation au premier semestre.

Créée par les frères Moïse et Lazare Baikowski en 1904 en région parisienne, mais installée dans la région d'Annecy dès 1919, la firme a fait état d'une "excellente performance" sur le premier semestre 2021, générant sur la période des résultats records malgré le contexte sanitaire grâce à une forte demande pour ses produits, en particulier en Asie et en Amérique du Nord. Vers 10h00, le cours de Baikowski (issu d'un spin-off de PSB en 2018) flambe de 11,51% à 15,50 euros.

Ainsi qu'annoncé cet été, le chiffre d'affaires de la période s'est élevé à 21,7 millions d'euros, en augmentation de 35,5% à taux de change et périmètre constants sur un an (+21% rapporté à la même période de 2019). Cette excellente dynamique commerciale est aux yeux du directeur général Benoît Grenot "sans conteste le fruit de la mobilisation et de l'expertise de tous nos collaborateurs". Par marchés, l'activité a été notamment tirée par les secteurs de l'électronique et de l'automobile, les poudres minérales du groupe servant aussi bien à la fabrication de semi-conducteurs que de batteries lithium-ion ou au polissage des peintures.

Soutenus par la progression des volumes, par un mix favorable mais également un effet stockage sur le premier semestre 2021, l'ensemble des résultats de la période augmentent significativement. L'Ebitda atteint 6,7 millions d'euros (contre 2,3 millions au premier semestre 2020), soit un taux de marge d'Ebitda spectaculaire de 30,7% du chiffre d'affaires (14,1% un an plus tôt). Le résultat opérationnel (Ebit), qui était nul au premier semestre 2020, ressort cette fois en bénéfice de 4,3 millions d'euros.

Des rachats envisagés

Après des charges d'intérêt de 0,2 million d'euros et une charge d'impôts de 0,9 million d'euros, le résultat net consolidé part de Baikowski s'élève à +3,3 millions d'euros, contre une perte de 0,4 million au premier semestre 2020.

Fort de l'engouement suscité par les applications très techniques (céramiques, produits de polissage...) et le développement de nouveaux partenariats dans des secteurs émergents à potentiel élevé, Baikowski "confirme plus que jamais sa trajectoire de développement long terme".

Etant donné la solidité de sa structure financière, avec une trésorerie mobilisable significative, la firme majoritairement détenue par les familles Entremont, Guittard (à travers la holding Union Chimique) et Rosnoblet (via la holding Provendis) envisage notamment des opportunités de croissance externe au sortir de la crise, tout en poursuivant sa stratégie de développement par l’innovation.

