Axa : Le titre rebondit, Berenberg voit du potentiel

(CercleFinance.com) - L'action AXA rebondit mercredi matin à la Bourse de Paris, portée par une note de Berenberg dans laquelle le broker dit relever sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'achat', estimant que sa valorisation est redevenue 'intéressante'.



Peu avant 10h00, le titre gagne 3,3%, soit l'une des plus fortes progressions de l'indice CAC 40, qui ne prend que 1,5%.



Dans sa note, Berenberg indique percevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 60% sur la valeur, c'est-à-dire jusqu'à son objectif de cours de 29,7 euros.



Le courtier explique notamment apprécier la transformation opérée par le groupe en un spécialiste de l'assurance 'non-vie', un virage qu'il estime 'séduisant' et 'bien engagé'.



