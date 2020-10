Axa : Cède ses activités en Europe centrale et orientale

(CercleFinance.com) - AXA annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de ses activités 'vie et épargne', 'dommages' et 'retraite', en Pologne, République Tchèque et Slovaquie, à UNIQA Insurance Group AG, pour un montant total de 1 milliard d'euros.



La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA de 2 points au 4e trimestre, indique le communiqué le groupe.





