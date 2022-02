Aviation latecoere : Vers un plan d'intéressement en actions

(CercleFinance.com) - Latécoère indique que conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG convoquée le 22 mars, la mise en place d'un plan d'intéressement en actions au profit de salariés et mandataires sociaux, pour aligner les intérêts des actionnaires avec ceux du management.



Afin d'accroître l'attractivité de l'entreprise et d'aligner pleinement les dirigeants sur les intérêts des actionnaires, un cercle plus étendu de salariés de Latécoère bénéficierait également d'un plan dédié visant à l'attribution gratuite d'actions ordinaires.



'Le plan d'intéressement proposé, combiné à la campagne de recrutement en cours, permettra de préparer le groupe au rebond de l'industrie et de saisir les opportunités de croissance externe', commente le président du conseil Pierre Gadonneix.



