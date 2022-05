Aviation latecoere : Une acquisition au Canada

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce la conclusion d'une convention d'arrangement définitive portant sur l'acquisition d'Avcorp Industries, société canadienne de structures d'aéronefs majeures destinées à des constructeurs aéronautiques mondiaux de premier plan.



Avcorp a généré en 2021 des revenus de 99 millions de dollars canadiens et compte plus de 450 employés très qualifiés. La société possède trois grands sites de fabrication en Colombie-Britannique, en Californie et en Ontario.



Latécoère a convenu d'acquérir l'ensemble des actions Avcorp pour un prix unitaire de 0,11 dollar canadien, soit une prime de 16% par rapport au cours de clôture du 4 mai. L'opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2022.



