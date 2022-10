Aviation latecoere : Transaction finalisée avec Figeac Aéro au Mexique

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce que l'acquisition du site de Figeac Aéro à Hermosillo au Mexique est finalisée, suite à l'obtention de l'autorisation IMMEX (instrument qui permet l'importation temporaire de marchandises utilisées dans un processus industriel sans payer de droits).



'Cet investissement s'insère dans la stratégie globale de Latécoère de renforcer la compétitivité de ses activités en Amérique du Nord et du Sud, et particulièrement au sein du marché aérostructures', affirme l'équipementier aéronautique.



De son côté Figeac Aéro envisage d'ores et déjà de consacrer une partie du prix de cession net au démarrage d'une unité d'usinage de pièces mécaniques à Chihuahua afin de mieux répondre aux besoins de ses clients nord-américains.



