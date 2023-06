Aviation latecoere : Retenu en tant que partenaire pour le HondaJet

(CercleFinance.com) - Latecoere a annoncé jeudi qu'il avait été retenu afin de concevoir et produire la porte passager en composite du prochain HondaJet, le tout nouveau jet léger d'Honda.



L'équipementier aéronautique indique avoir été sélectionné par le groupe japonais en tant que responsable de la conception, de la qualification, de la certification et de la production en série de la porte.



Le nouveau jet, qui peut accueillir jusqu'à 11 personnes et peut être piloté par un seul pilote, doit offrir une performance énergétique jusqu'à 20% supérieure aux jets légers classiques, et de plus de 40% par rapport aux jets de taille intermédiaire.



Honda vise une certification à horizon 2028 pour son nouveau jet léger.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel