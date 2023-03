Aviation latecoere : Réduction des pertes en 2022

(CercleFinance.com) - Latécoère publie un résultat net des activités poursuivies de -86,7 millions d'euros pour 2022, contre -110 millions pour l'année précédente, et un EBITDA récurrent de -8,5 millions d'euros, en très nette amélioration de 23,7 millions.



Le chiffre d'affaires de l'équipementier aéronautique s'est accru de 39% à 468,3 millions d'euros, dont une croissance organique de 16,5%, en raison de l'augmentation des cadences de production, plus particulièrement pour les programmes A320 et Embraer.



Pour 2023, Latécoère vise notamment une croissance du chiffre d'affaires de plus de 25% sur une base publiée, ainsi qu'une performance stable de l'EBITDA, 'le plein bénéfice des investissements du groupe devant être réalisé au-delà de 2023'.



