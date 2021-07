Aviation latecoere : Protocole de conciliation avec les créanciers

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce la signature d'un protocole de conciliation avec l'ensemble de ses créanciers financiers actuels et futurs et son actionnaire majoritaire, concluant les discussions relatives à la recapitalisation complète de l'équipementier aéronautique.



Aux termes du protocole, la société s'est engagée à procéder à une augmentation de capital avec maintien du DPS, d'un montant minimum de 162,5 millions d'euros, dont le prospectus devra faire l'objet d'une approbation par l'AMF.



Il prévoit aussi l'obtention de nouveaux PGE à hauteur d'un montant en principal de 130 millions d'euros, le rééchelonnement des échéanciers de remboursement des PGE existants et le report de la maturité des prêts contractés avec la BEI à 2027.



