Aviation latecoere : Perte de -189,6 ME sur l'année 2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2020 s'est élevé à 413,2 ME, contre 713,1 ME en 2019. Cela représente une baisse de -42,1% en données publiées (-40,7% sur une base organique).



L'EBITDA courant s'est élevé à -42,6 ME, soit une marge de -10% contre +6,7% en 2019. Le résultat opérationnel courant ressort à -74,5 ME, contre +11,8 ME sur la même période de 2019. Le résultat net du groupe s'élève à -189,6 ME contre -32,9 ME en 2019.



Le Groupe anticipe pour 2021 un chiffre d'affaires inférieur de l'ordre de 25% par rapport à 2020 sur une base organique. ' L'EBITDA courant s'améliorera de 20% par rapport aux niveaux de l'exercice 2020 et le Free Cash-Flow des opérations restera négatif, principalement en raison du déploiement du plan d'adaptation ' indique la direction.



