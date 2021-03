Aviation latecoere : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Latécoère a publié des résultats annuels globalement en ligne avec les attentes d'Oddo avec un EBITDA courant s'élevant à -42.6 ME (Oddo BHF : -41.2 ME).



' La perte s'est accrue sur le S2 (-25.4 ME vs -17.2 ME au S1) en raison d'un effondrement des cadences sur les programmes long-courriers comme l'A350 mais surtout l'A380 et le B787 ainsi que chez Embraer et l'arrêt du programme Mitsubishi M90 ' indique l'analyste.



' La dette nette ressort à 147.6 ME mais la liquidité reste satisfaisante à court terme avec une trésorerie brute de 77.6 ME à fin 2020 '.



' En dépit d'une visibilité réduite, la société offre des perspectives sur 2021 qui semblent, à première vue, un peu plus prudentes que nos anticipations '.



Oddo confirme son opinion de Sous-performance avec un objectif de cours abaissé à 1.5 E.



' Le groupe étant trop exposé aux long-courriers qui ne connaitront pas de remontée des cadences avant 2024 selon nous ' rajoute le bureau d'analyse.



