Aviation latecoere : Nouveaux accords de prêts

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce avoir récemment conclu et qu'il conclura encore dans les prochains jours de nouveaux accords de prêts pour un montant total de 63 millions d'euros, 'garantissant une forte position de liquidité et permettant le déploiement du plan de transformation'.



Ils portent sur un prêt d'actionnaire de 35 millions accordé par une entité de Searchlight Capital Partners et arrivant à échéance en avril 2027, et sur une deuxième série de prêts Prêt Garanti par l'État (PGE) pour 28 millions, qui s'ajoutent à ceux annoncés le 22 avril.



L'équipementier aéronautique a aussi lancé un programme de titres négociables à court terme de 200 millions d'euros enregistré le 19 août par la Banque de France, pour accéder à une gamme diversifiée d'investisseurs pour soutenir ses besoins de financement.



